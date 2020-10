Польська тенісистка Іга Швьонтек (53) обіграла у фіналі Відкритого чемпіонату Франції Софію Кенін (6) із США.

Матч тривав 1 годину та 21 хвилину.

Швьонтек використала 6 із 9 брейк-пойнтів, допустила 3 подвійні помилки та 1 раз подала на виліт.

Польська тенісистка стала третьою несіяною тенісисткою, яка стала чемпіонкою Ролан Гаррос. У 1933 році титул виграла британка Маргарет Скрівен, а в 2017 році перемогу в Парижі святкувала Олена Остапенко.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

Фінал, 10 жовтня

Іга Швьонтек - Софія Кенін 6:4, 6:1

* adds Grand Slam champion to her resume *



🇵🇱 @iga_swiatek secures her first Grand Slam title by defeating Kenin, 6-4, 6-1. 🏆#RolandGarrospic.twitter.com/EFTAqgZYyY