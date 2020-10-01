Бондаренко програла на старті парного розряду Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Бондаренко в парі з канадкою Шерон Фічмен у першому колі парного турніру Ролан Гаррос програли бельгійсько-російському дуету Кірстен Фліпкенс / Анастасія Павлюченкова.
Матч тривав 1 годину та 24 хвилини.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
Парний розряд
Перше коло, 01 жовтня
Кірстен Фліпкенс / Анастасія Павлюченкова - Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен 6:4, 6:1
Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.