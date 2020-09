Організатори Відкритого чемпіонату Франції офіційно повідомили про відсторонення від турніру п'ятьох тенісистів, які або здали позитивні тести на коронавірус, або тісно контактували зі своїми тренерами, у яких виявили COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Гравці відправлені на карантин на 7 днів.

The Roland-Garros tournament directors can confirm that 2 players competing in the qualifying tournament have tested positive for Covid 19 and three others have confirmed close contact with a coach who has tested positive for Covid 19. >> https://t.co/X3dn62VEv5 pic.twitter.com/4Ca6GevqNf