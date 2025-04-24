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Баварія узгодила з Сане новий контракт

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 23:22
Баварія узгодила з Сане новий контракт
Лерой Сане
Goal.com

Вінгер Баварії Лерой Сане узгодив з клубом умови нового контракту.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Угода буде підписана наступного тижня та буде розрахована на три роки – до літа 2028 року.

У новому договорі буде прописано фіксовану зарплату у 10 млн євро, також 5 млн євро передбачено у якості бонусів. Наразі Сане отримує 20 млн євро до сплати податків. Він пішов на скорочення зарплати, оскільки хоче залишитися у Баварії.

Зауважимо, що 29-річний гравець приєднався до мюнхенців улітку 2020 року з Манчестер Сіті за 49 млн євро.

У нинішньому сезоні Лерой Сане взяв участь у 41 матчі Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 11 голів та чотири результативні передачі.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Лерой Сане

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