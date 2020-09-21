Стали відомі призові на Roland Garros

Джерело - sport.ua.
У 2020-му році призовий фонд Ролан Гаррос складе €38 мільйонів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Призові у чоловіків і жінок однакові.
Одиночний розряд, основна сітка
Переможець € 1,600,000
Фіналіст € 850,500
1/2 фіналу € 425,250
1/4 фіналу € 283,500
4-й раунд € 189,000
3-й раунд € 126,000
2-й раунд € 84,000
1-й раунд € 60,000
Парний розряд (на команду)
Переможці € 319,652
Фіналісти € 188,030
1/2 фіналу € 110,606
1/4 фіналу € 65,062
3-й раунд € 38,272
2-й раунд € 23,920
1-й раунд € 14,950
Одиночний розряд, кваліфікація
3-й раунд € 25,600
2-й раунд € 16,000
1-й раунд € 10,000
Відзначимо, що у 2019-му році призовий фонд турніру становив €42,661,000.
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу пройде з 27 вересня по 11 жовтня.
Раніше, Осака знялася з Ролан Гаррос.