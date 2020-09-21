Стали відомі призові на Roland Garros

Призові у чоловіків і жінок однакові

У 2020-му році призовий фонд Ролан Гаррос складе €38 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Призові у чоловіків і жінок однакові.

Одиночний розряд, основна сітка

Переможець € 1,600,000

Фіналіст € 850,500

1/2 фіналу € 425,250

1/4 фіналу € 283,500

4-й раунд € 189,000

3-й раунд € 126,000

2-й раунд € 84,000

1-й раунд € 60,000

Парний розряд (на команду)

Переможці € 319,652

Фіналісти € 188,030

1/2 фіналу € 110,606

1/4 фіналу € 65,062

3-й раунд € 38,272

2-й раунд € 23,920

1-й раунд € 14,950

Одиночний розряд, кваліфікація

3-й раунд € 25,600

2-й раунд € 16,000

1-й раунд € 10,000

Відзначимо, що у 2019-му році призовий фонд турніру становив €42,661,000.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу пройде з 27 вересня по 11 жовтня.

Раніше, Осака знялася з Ролан Гаррос.