Осака знялася з Ролан Гаррос

Причиною названа травма стегна

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу та чемпіонка US Open Наомі Осака пропустить Відкритий чемпіонат Франції.

Про це заявила сама спортсменка.

"Стегно досі болить, тому мені не вистачить часу на підготовку до грунту. Цього року терміни для мене виявилися занадто стислими", - зазначила Осака.

Раніше Наомі через цю ж травму пропустила фінал турніру в Нью-Йорку (перенесений з Цинциннаті), але все ж змогла провести всі сім матчів на US Open, де стала переможницею.

Нагадаємо, минулого року Осака програла в Парижі Катерині Синяковій в третьому колі і за новими правилами збереже очки за цей виступ.