Визначилась суперниця Світоліни на турнірі у Римі

Еліна Світоліна знову зіграє із представницею Росії

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру WTA в Італії українка Еліна Світоліна зіграє із росіянкою Світланою Кузнецовою.

Росіянка у другому колі виборола перемогу в Анетт Контавейт із Естонії.

У наступному колі Кузнецова зустрінеться із четвертою ракетка турніру Еліною Світоліною. Раніше тенісистки зустрічалися тільки на хардовому покритті (1:3): українка також перемогла в їх останньому матчі, який відбувся в 2019 році на турнірі в Ухані.

Internazionali BNL d’Italia - Premier 5

Рим, Італія

Призовий фонд $2,098,290

Друге коло, 17 вересня

Світлана Кузнецова – Анетт Контавейт 4:6, 7:5, 6:3

Нагадаємо, Світоліна переграла росіянку на турнірі WTA в Італії.