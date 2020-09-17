Визначилась суперниця Світоліни на турнірі у Римі

Джерело - Чемпіон.
У третьому колі турніру WTA в Італії українка Еліна Світоліна зіграє із росіянкою Світланою Кузнецовою.
Росіянка у другому колі виборола перемогу в Анетт Контавейт із Естонії.
У наступному колі Кузнецова зустрінеться із четвертою ракетка турніру Еліною Світоліною. Раніше тенісистки зустрічалися тільки на хардовому покритті (1:3): українка також перемогла в їх останньому матчі, який відбувся в 2019 році на турнірі в Ухані.
Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Рим, Італія
Призовий фонд $2,098,290
Друге коло, 17 вересня
Світлана Кузнецова – Анетт Контавейт 4:6, 7:5, 6:3
Нагадаємо, Світоліна переграла росіянку на турнірі WTA в Італії.