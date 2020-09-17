 Визначилась суперниця Світоліни на турнірі у Римі | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця
Сьогодні 09:55 6317
Бельгійський клуб купить найкращого бомбардира Десни
Сьогодні 13:36 1226
Хачеріді: Спокійно міг би грати у київському Динамо
Сьогодні 10:39 1084
Стали відомі всі пари плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:09 3996
Світоліна переграла росіянку на турнірі WTA в Італії
Вчора 23:38 1809
Динамо готує офіційну пропозицію по Карраскалю
Вчора 23:24 2830
Ференцварош Реброва переміг загребське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 21:56 3323
Суркіс хоче повернути Драговича до Динамо
Вчора 20:39 2322
Аріс - Колос: онлайн трансляція
Вчора 20:03 982
Ястремська перемогла Анісімову на турнірі WTA в Італії
Вчора 18:39 1158
Блоги
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух
Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:44 630
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:37 672
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть!
Фото дня. Ультрас Динамо знову закликали Луческу йти геть! Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:19 2232 4
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі
Марта Костюк: Із призових за US Open куплю татові та сестрі автомобілі Андрій Твердохліб
Вчора 19:22 2770
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд
20 років тому Яна Клочкова виграла золото Олімпіади, встановивши світовий рекорд Андрій Твердохліб
Вчора 16:52 547 5
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Вчора 14:28 14205
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 12:27 1852
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги
ВІДЕО. Ярмоленко відзначився асистом у матчі Кубка англійської Ліги Андрій Твердохліб
Вчора 08:43 1078
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо
ВІДЕО. Яремчук забиває переможний гол і виводить Гент на київське Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 08:08 5311
Шапаренко подвоїв перевагу Динамо
Шапаренко подвоїв перевагу Динамо Valeriy Ruchka
15.09.2020 21:54 956
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:55 Футбол Епіцентр Дунаївці розгромив Ниву Тернопіль у Кубку України 32
18:49 Футбол Десна підписала вихованця Динамо 193
18:33 Футбол Агроном Колоса розкритикував поле Аріса 297
18:16 Футбол Хачеріді: З Хацкевичем не склалися стосунки 307
17:59 Теніс Визначилась суперниця Світоліни на турнірі у Римі 446
17:47 Біатлон Вірер: Відсутність уболівальників мало що змінить 352
17:32 Футбол Сікан перейшов у Маріуполь 409
17:20 Кіберспорт В Україні представили стратегію розвитку кіберспорту 385
16:59 Теніс Завацька програла швейцарці на турнірі у Франції 464
16:48 Футбол Яремчук зацікавив два клуби Серії А 1050
16:32 Футбол Луческу хотів підписати Селезньова у Динамо 1376
16:14 Футбол Кайоде перейшов у турецький клуб 631
15:59 Футбол Харатін: У нас є великий шанс створити історію для Ференцвароша 1013
15:44 Блог Дівчина дня. Спокуслива українська чемпіонка, від світлин якої перехоплює дух 640
15:42 Бокс Мейвезер проведе бій з популярним блогером 1132
15:26 Футбол Селезньов: Усик прославляє Україну, а йому такі скотинячі питання ставлять про Крим 832 3
15:06 Футбол Баварія підтвердила трансфер Алькантари у Ліверпуль 862
14:46 Футбол Збірна України зберегла своє місце у рейтингу ФІФА 1499
14:25 Футзал Футзальна Ліга чемпіонів змінила формат 1037
14:11 Футбол Бейл повертається у Тоттенгем 1505
14:00 Пряма трансляція Аріс - Колос: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги Європи. LIVE 2502
13:58 Футбол Зоря хоче орендувати нападника Фенербахче 1478
13:47 Баскетбол Чотири клуби Суперліги зіграють на передсезонному турнірі у Миколаєві 1129
13:36 Футбол Бельгійський клуб купить найкращого бомбардира Десни 1226
13:30 Футбол ПСЖ - Мец 1:0. Огляд матчу 1158

Визначилась суперниця Світоліни на турнірі у Римі

Сьогодні 17:59 446 0
Еліна Світоліна знову зіграє із представницею Росії
Визначилась суперниця Світоліни на турнірі у Римі
#Світоліна, #Кузнецова

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру WTA в Італії українка Еліна Світоліна зіграє із росіянкою Світланою Кузнецовою.

Росіянка у другому колі виборола перемогу в Анетт Контавейт із Естонії.

У наступному колі Кузнецова зустрінеться із четвертою ракетка турніру Еліною Світоліною. Раніше тенісистки зустрічалися тільки на хардовому покритті (1:3): українка також перемогла в їх останньому матчі, який відбувся в 2019 році на турнірі в Ухані.

Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Рим, Італія
Призовий фонд $2,098,290
Друге коло, 17 вересня

Світлана Кузнецова – Анетт Контавейт 4:6, 7:5, 6:3

Нагадаємо, Світоліна переграла росіянку на турнірі WTA в Італії.

Коментарі ()