 Українка Лопатецкая вийшла у фінал кваліфікації турніру в Празі | Теніс | Champion.com.ua
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Лопатецкая вийшла у фінал кваліфікації турніру в Празі

Вчора 23:10 536 0
Українка побореться за вихід в основну частину турніру
Лопатецкая вийшла у фінал кваліфікації турніру в Празі
#Лопатецька

Джерело - Чемпіон.

Дар'я Лопатецька вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF Kuchyne Gorenje Prague Open.

Українка зуміла без проблем перемогти Стефані-Юдіт Вішер з Нідерландів у двох сетах.

ITF Kuchyne Gorenje Prague Open
Прага, Чехія
Призовий фонд - $25,000
Ґрунт
Кваліфікація, півфінал
7 вересня

Дар'я Лопатецька(Україна) - Стефані-Юдіт Вішер (Нідерланди) - 6:2, 6:2.

За місце в основній сітці Лопатецкая зіграє з Анастасією Гасановою з Росії.

Нагадаємо, Костюк програла Осаці у третьому колі US Open.

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