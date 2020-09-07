Джерело - Чемпіон.
Дар'я Лопатецька вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF Kuchyne Gorenje Prague Open.
Українка зуміла без проблем перемогти Стефані-Юдіт Вішер з Нідерландів у двох сетах.
ITF Kuchyne Gorenje Prague Open
Прага, Чехія
Призовий фонд - $25,000
Ґрунт
Кваліфікація, півфінал
7 вересня
7 вересня
Дар'я Лопатецька(Україна) - Стефані-Юдіт Вішер (Нідерланди) - 6:2, 6:2.
За місце в основній сітці Лопатецкая зіграє з Анастасією Гасановою з Росії.
Нагадаємо, Костюк програла Осаці у третьому колі US Open.