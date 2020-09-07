Українка побореться за вихід в основну частину турніру

Джерело - Чемпіон.

Дар'я Лопатецька вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF Kuchyne Gorenje Prague Open.

Українка зуміла без проблем перемогти Стефані-Юдіт Вішер з Нідерландів у двох сетах.

ITF Kuchyne Gorenje Prague Open

Прага, Чехія

Призовий фонд - $25,000

Ґрунт

Кваліфікація, півфінал

7 вересня

Дар'я Лопатецька(Україна) - Стефані-Юдіт Вішер (Нідерланди) - 6:2, 6:2.

За місце в основній сітці Лопатецкая зіграє з Анастасією Гасановою з Росії.

Нагадаємо, Костюк програла Осаці у третьому колі US Open.