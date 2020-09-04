 Костюк програла Осаці у третьому колі US Open | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк програла Осаці у третьому колі US Open

Сьогодні 21:50 500 0
Остання українка залишила US Open
Костюк програла Осаці у третьому колі US Open
#Осака, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк у третьому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу поступилася японці Наомі Осаці.

Українка змогла дати бій фаворитці. У другому сеті Марта вела у рахунку 5:2, але потім Осака виграла 4 поспіль гейми. Та все ж українка зігралася і виграла гейм та тайбрейк. 

У третьому сеті визначався переможець. Після третього гейму (2:1 на користь українки) Костюк отримувала медичну допомогу. А далі українка поспіль програла 5 геймів.

 Матч тривав 2 години 25 хвилин.

У четвертому колі Осака зіграє з переможницею матчу Магда Ліонетт (Польща) - Анетт Контавейт (Естонія).

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $21,656,000
Хард
Третє коло, 4 вересня

Наомі Осака (Японія) - Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2

Раніше, у другому колі турніру Костюк переграла Севастову.

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