 Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером

Сьогодні 21:32 823 0
Даяні Ястремській не сподобались слова її тренера
Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером
#Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася Наомі Осаці на турнірі в Нью-Йорку.

Після матчу тренер українки Саша Баїн привітав Осаку з перемогою

"Вітаю Наомі і її команду. Сьогодні на корті вона була кращим гравцем. Удачі до кінця турніру", - написав Баїн в Twitter

Ці слова не сподобалися Ястремській.

"Я завжди думала, що залишаюся в твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", - написала Ястремська.

"Звичайно, ти найкраща. Просто в цей день вона була кращою, і ми постараємося переграти її наступного разу", - відписав Баїн.

Нагадаємо, Осака знищила Ястремську на турнірі у Нью-Йорку.

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