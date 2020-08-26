Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером

Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася Наомі Осаці на турнірі в Нью-Йорку.

Після матчу тренер українки Саша Баїн привітав Осаку з перемогою

"Вітаю Наомі і її команду. Сьогодні на корті вона була кращим гравцем. Удачі до кінця турніру", - написав Баїн в Twitter

Ці слова не сподобалися Ястремській.

"Я завжди думала, що залишаюся в твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", - написала Ястремська.

"Звичайно, ти найкраща. Просто в цей день вона була кращою, і ми постараємося переграти її наступного разу", - відписав Баїн.