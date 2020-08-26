Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася Наомі Осаці на турнірі в Нью-Йорку.
Після матчу тренер українки Саша Баїн привітав Осаку з перемогою
"Вітаю Наомі і її команду. Сьогодні на корті вона була кращим гравцем. Удачі до кінця турніру", - написав Баїн в Twitter
Ці слова не сподобалися Ястремській.
"Я завжди думала, що залишаюся в твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", - написала Ястремська.
"Звичайно, ти найкраща. Просто в цей день вона була кращою, і ми постараємося переграти її наступного разу", - відписав Баїн.
Congratulations to @naomiosaka and her team. She was the better player out there today and good luck for the rest of the tournament. #CInCyTENNIS— sascha Bajin (@BigSascha) August 25, 2020
Нагадаємо, Осака знищила Ястремську на турнірі у Нью-Йорку.