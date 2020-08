Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером

Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася Наомі Осаці на турнірі в Нью-Йорку.

Після матчу тренер українки Саша Баїн привітав Осаку з перемогою

Ці слова не сподобалися Ястремській.

Congratulations to @naomiosaka and her team. She was the better player out there today and good luck for the rest of the tournament. #CInCyTENNIS