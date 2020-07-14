Українка збирається відновити сезон турніром Mutua Madrid Open, який відбуватиметься з 14-го по 20 вересня.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не планує брати участь в US Open, який відбудеться в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Jimmie48 Photography в своєму Twitter.

Українка збирається відновити сезон турніром Mutua Madrid Open, який відбуватиметься з 14-го по 20 вересня.

As of now, Elina Svitolina has no plans to play in New York. Aims for Madrid to restart her season. — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 14, 2020

Світоліна буде приймати рішення про участь в US Open в останній момент.

Відкритий чемпіонат США з тенісу повинен відбутися з 31 серпня по 12 вересня.

Нагадаємо, Світоліна без проблем перемогла Севастову в півфіналі виставкового турніру в Берліні.