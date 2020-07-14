Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна не планує брати участь в US Open, який відбудеться в Нью-Йорку.
Про це повідомляє Jimmie48 Photography в своєму Twitter.
Українка збирається відновити сезон турніром Mutua Madrid Open, який відбуватиметься з 14-го по 20 вересня.
As of now, Elina Svitolina has no plans to play in New York. Aims for Madrid to restart her season.— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 14, 2020
Світоліна буде приймати рішення про участь в US Open в останній момент.
Відкритий чемпіонат США з тенісу повинен відбутися з 31 серпня по 12 вересня.
Нагадаємо, Світоліна без проблем перемогла Севастову в півфіналі виставкового турніру в Берліні.