Українська тенісистка Еліна Світоліна не планує брати участь в US Open, який відбудеться в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Jimmie48 Photography в своєму Twitter.

Українка збирається відновити сезон турніром Mutua Madrid Open, який відбуватиметься з 14-го по 20 вересня.

As of now, Elina Svitolina has no plans to play in New York. Aims for Madrid to restart her season.