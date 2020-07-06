Світоліна назвала умови участі на US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна наразі не визначилась щодо своєї участі на US Open.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Зараз я продовжую стежити за ситуацією в США і які можуть бути ризики. Коли ти бачиш дані про кількість інфікованих в США, то стає трохи страшно. Я розумію, що в Нью-Йорку ситуація стабілізувалася, але становище інших штатів послаблює всю країну.

І все одно існує ще багато невизначеності: про очки в рейтингу, про умови перебування, про тести. Складно це все собі уявити. Також, наскільки справедливо проводити турнір, якщо не всі мають можливість залишити свою країну? Так, в цілому все дуже заплутано. Загалом, я буду вирішувати в останній момент", - відзначила Світоліна.