Першій ракетці України вистачило два сети для звитяги

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над Анастасією Севастовою в рамках півфіналу на виставковому чемпіонаті в Німеччині bett1 ACES.

У першому сеті переможець визначався на тайбрейку – виграла Світоліна 7:2. Другий сет українка провела більш впевненіше - 6:3 і путівка до фіналу.

bett1 ACES

Берлін, Німеччина

1/2 фіналу, 14 липня

Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Севастова (Латвія) – 7:6(2), 6:3

В іншому півфіналі турніру зустрінуться Петра Квітова та Кікі Бертенс.

Раніше, Світоліна програла другий матч в Швейцарії.