Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над Анастасією Севастовою в рамках півфіналу на виставковому чемпіонаті в Німеччині bett1 ACES.
У першому сеті переможець визначався на тайбрейку – виграла Світоліна 7:2. Другий сет українка провела більш впевненіше - 6:3 і путівка до фіналу.
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Берлін, Німеччина
1/2 фіналу, 14 липня
Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Севастова (Латвія) – 7:6(2), 6:3
В іншому півфіналі турніру зустрінуться Петра Квітова та Кікі Бертенс.
Раніше, Світоліна програла другий матч в Швейцарії.