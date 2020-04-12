Надаль продав футболку за 20 тисяч євро на благодійному аукціоні

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль на благодійному аукціоні продав свою футболку з переможного фіналу Ролан Гаррос в 2019 році (6:3, 5:7, 6:1, 6:1 проти Домініка Тіма).

Про це повідомляє Marca.

Важливо: 16 років тому Федерер і Надаль зіграли між собою перший матч

За футболку другої ракетки світу заплатили 20500 євро. Всього на аукціоні, де були присутні і інші цінні лоти зі світу спорту, зібрали майже 143 тисячі євро. Гроші підуть на боротьбу з наслідками, викликаними пандемією коронавірусу.

Другий найцінніший лот - футболка екс-гравця збірної Іспанії з баскетболу Хуана Карлоса Наварро, в якій він виступав на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.