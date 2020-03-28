Джерело - Чемпіон.

У 3 колі ATP Masters 1000 Miami 2004 відбулася перша гра в протистоянні, яке стало епічним в історії світового тенісу - Роджер Федерер - Рафаель Надаль.

Загалом же легендарні тенісисти зіграли між собою 40 разів. Відчутна перевага на боці іспанця - 24:16.

До вашої уваги той самий - перший матч, у якому, до слова, Рафа здобув упевнену перемогу - 6:3, 6:3.

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