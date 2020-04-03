Відчуття національної гідності - відсутнє, як явище, у більшості наших спортсменів.

Про це заявив колишній народний депутат України Андрій Шкіль.

"Дуже ціную спортсменів, які мають чітку патріотичну позицію, як Лужний. Це важливо, бо на нього орієнтуються люди, для яких він - авторитет. При цьому він не політик. Соціальні лідери монтують національні засади народу. Але таких серед спортсменів - одиниці. Не знаю, що відбувається з нашими боксерами…

Це жах! Або Світоліна, наприклад. Вона зустрічається із Монфісом, тому є популярною тут, у Франції. Ні разу, ні разу, жодного разу у жодному з інтерв’ю вона слово Україна не згадала. Це неприємно. Відчуття національної гідності - відсутнє, як явище, у більшості наших спортсменів", - зазначив Шкіль.