Долгополов знявся з турнірів в Індіан-Веллсі та Акапулько

Тенісист не виступатиме на першому Мастерсі сезону

Український тенісист Олександр Долгополов знявся з турніру ATP серії Мастерс в Індіан-Веллсі у зв'язку з тривалим відновленням після травми.

Про це повідомляє ВТУ.

Долгополов не зіграє на BNP Paribas Open, куди був заявлений по захищеному рейтингу. Українець також знявся зі змагань в Акапулько на наступному тижні, де був першим в альтернативному списку.

Олександр Долгополов не грає в турі ATP з травня 2018 року. У серпні 2018 року і в липні 2019 року він переніс дві операції на кисті, крім того в сезоні-2020 українець поки ще не виступав через операцію на нозі.

Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.