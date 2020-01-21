Бондаренко поступилася у першому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко (WTA 535) у першому колі Australian Open зустрічалася з австралійкою Аріною Родіоновою (WTA 163).
Українка змогла здобути перемогу у першому сеті. Другу партію програла на тай-брейку та провалила вирішальний сет.
Матч тривав 1 голину та 59 хвилин. Бондаренко двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 21 січня
Аріна Родіонова - Катерина Бондаренко 3:6, 7:6 (5), 6:0
Раніше, Світоліна розібралася із Бултер на Australian Open.
Також, Ястремська розгромила Юван.