Бондаренко поступилася у першому колі Australian Open

Катерина Бондаренко невдало стартувала на Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко (WTA 535) у першому колі Australian Open зустрічалася з австралійкою Аріною Родіоновою (WTA 163).

Українка змогла здобути перемогу у першому сеті. Другу партію програла на тай-брейку та провалила вирішальний сет.

Матч тривав 1 голину та 59 хвилин. Бондаренко двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Перше коло, 21 січня

Аріна Родіонова - Катерина Бондаренко 3:6, 7:6 (5), 6:0

Раніше, Світоліна розібралася із Бултер на Australian Open.

Також, Ястремська розгромила Юван.