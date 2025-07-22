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Індія зніме фільм про свого першого в історії пілота у Формулі-1

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 11:14
Індія зніме фільм про свого першого в історії пілота у Формулі-1
Нараїн Картікеян
Формула-1

Перший в історії Індії пілот Формули-1 Нараїн Картікеян отримає свій автобіографічний фільм.

Про це повідомляє видання Variety.

Художній фільм Джозефа Косінські "Формула-1" здобув шалений попит у світі та продовжує демонструвати чудові рейтинги, на тлі чого місцеві кінематографи вирішили підхопити тренд та розповісти про життя та боротьбу видатного гонщика.

Режисером проєкту виступить Махеш Нараян, а зйомки фільму розпочнуться найближчим часом.

Картікеян дебютував у Формулі-1 у 2005 році за команду Джордан. Єдиний раз, коли пілот фінішував у очковій зоні, трапився на Гран-прі США. Тоді на старт виїхали лише шість гонщиків, оскільки решта використовувала гуму Michelin та відмовилась від заїзду з міркувань безпеки.

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У сезонах 2011 та 2012 Картікеян виступав за команду HRT, але не зміг набрати жодного очка. Цікаво, що історія налічує всього двох пілотів Формули-1 з Індії – Нараїна та Каруна Чандхока, який провів у чемпіонаті 11 гонок з 2010 по 2011 рік.

Раніше повідомлялось, що Кіану Рівз стане продюсером майбутнього фільму про створення команди Формули-1.

автобіографія Формула 1

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