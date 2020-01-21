 Ястремська розгромила Юван в 1 колі Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська розгромила Юван у 1 колі Australian Open

Сьогодні 06:46 162 0
Ястремська розгромила Юван у 1 колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (21) зі впевненої перемоги розпочала Australian Open.

У матчі 1 кола друга ракетка України розгромила словенку Катю Юван (6:1, 6:1).

Гра тривала усього 56 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт і не зробила жодної подвійної помилки. У активі Ястремської 5 використаних брейкпойнтів із 6. Також відзначимо високий відсоток першої подачі в одеситки - 73.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 20 січня
 
Даяна Ястремська (21, Україна) - Катя Юван (127, Словенія) 6:1, 6:1
Нагадаємо, Леся Цуренко програла в першому колі АО першій ракетці світу Ешлі Барті. А перша ракетка України Еліна Світоліна у матчі 1 кола зіграє проти британки Бултер. Матч Еліни розпочнеться не раніше 8:00.
Дивіться пряму транасляцію матчу Світоліна - Бутлер за посиланням.
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