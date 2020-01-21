Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у першому колі Australian Open зустрічалася із британкою Кеті Бултер (315).

Українка здобула впевнену перемогу у двох сетах.

Матч тривав 1 голину та 23 хвилини. Українка тричі подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 із 6 брейк-пойнтів.