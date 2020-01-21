Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у першому колі Australian Open зустрічалася із британкою Кеті Бултер (315).
Українка здобула впевнену перемогу у двох сетах.
Матч тривав 1 голину та 23 хвилини. Українка тричі подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 із 6 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Перше коло, 21 січня
Еліна Світоліна - Кеті Бултер 6:4, 7:5
Нагадаємо, Ястремська розгромила Юван у 1 колі Australian Open.
Раніше, Леся Цуренко програла в першому колі АО першій ракетці світу Ешлі Барті.