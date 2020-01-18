Джерело - Чемпіон.
Українка Надія Кіченок і Індіанка Санія Мірза у двох сетах переграли китайську пару Пен Шуай та Чжан Шуай та стали чемпіонками парного турніру в австралійському Гобарті.
Straight sets win 🤩— WTA (@WTA) January 18, 2020
Nadiia Kichenok and @MirzaSania are your @HobartTennis Doubles Champions after defeating Peng/Zhang, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/5rzrRbWcJp
Hobart International - International
Гобарт (Австралія), хард
Призовий фонд $ 275,000
парний розряд, жінки
Фінал, 18 січня
Надія Кіченок (Україна)/Санія Мірза (Індія) - Пен Шуай/Чжан Шуай (Китай) 6-4, 6-4
Раніше, у кваліфікації Australian Open Лопатецька поступилася Макнеллі, а Костюк програла Віхлянцевій.