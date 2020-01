Українка Надія Кіченок і Індіанка Санія Мірза у двох сетах переграли китайську пару Пен Шуай та Чжан Шуай та стали чемпіонками парного турніру в австралійському Гобарті.

Straight sets win 🤩



Nadiia Kichenok and @MirzaSania are your @HobartTennis Doubles Champions after defeating Peng/Zhang, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/5rzrRbWcJp