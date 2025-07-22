Аль-Хіляль відмовився від участі у Суперкубку Саудівської Аравії 2025 року.

Про це повідомляє клубна пресслужба, яка опублікувала текст офіційного листа до місцевої федерації футболу (SAFF).

Причиною такого рішення клубу є участь у клубному чемпіонату світу-2025. Там команда Сімоне Індзагі добралася до чвертьфіналу, провівши останній матч 4 липня. Суперкубок Саудівської Аравїї, чинним володарем якого є Аль-Хіляль, був запланований на 20 серпня.

У заяві клубу сказано, що через участь у клубному чемпіонаті світу відпустка гравців становить 24 дні. При участі в Суперкубку відпустка скоротилася б до 21 дня. Це порушує пункт 5.6 обов'язкових контрактів, включених до додатків до Правил професіоналізму та статусу гравців, виданих SAFF, який передбачає, що футболісти мають право на мінімум 28 днів щорічної відпустки.

Дане рішення було прийняте після обстеження фізичного і м'язового стану декількох гравців, яке показало реальні ознаки фізичного перевантаження і виснаження.

Суперкубок Саудівської Аравії складається з півфіналів і фіналу. 20 серпня у півфіналі Аль-Хіляль повинен був зіграти з Аль-Кадісією, іншу півфінальну пару складають Аль-Наср і Аль-Іттіхад.