Артета назвав кількість претендентів на перемогу в АПЛ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про те, яка кількість команд реально претендує на перемогу в АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Річ у тому, що в Англії є сім, вісім, або навіть дев'ять команд, які за своєю якістю претендують на перемогу в чемпіонаті. Але ж він тільки один, тому ми маємо зосередитись на тому, щоб контролювати ситуацію та отримати бажаний результат. З кожним роком конкуренція зростає, клуби прогресують. Саме тому наші вимоги до себе повинні зростати разом із суперниками", – розповів Артета.

Зазначимо, що три попередніх сезони поспіль "каноніри" фінішували на другому місці, зупинившись за крок від титулу чемпіона Англії. У сезоні-2022/23 лондонці відстали на п'ять очок від Манчестер Сіті, у 2024-му на два залікові бали, а минулої кампанії поступились десять очок Ліверпулю.

Раніше Артета підтримав позицію клубу в питанні звинувачень на адресу Томаса Парті, який залишив лондонців на правах вільного агента.