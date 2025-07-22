Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Артета назвав кількість претендентів на перемогу в АПЛ

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 12:58
Артета назвав кількість претендентів на перемогу в АПЛ
Мікель Артета
УЄФА

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про те, яка кількість команд реально претендує на перемогу в АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Річ у тому, що в Англії є сім, вісім, або навіть дев'ять команд, які за своєю якістю претендують на перемогу в чемпіонаті. Але ж він тільки один, тому ми маємо зосередитись на тому, щоб контролювати ситуацію та отримати бажаний результат. 

З кожним роком конкуренція зростає, клуби прогресують. Саме тому наші вимоги до себе повинні зростати разом із суперниками", – розповів Артета.

Зазначимо, що три попередніх сезони поспіль "каноніри" фінішували на другому місці, зупинившись за крок від титулу чемпіона Англії. У сезоні-2022/23 лондонці відстали на п'ять очок від Манчестер Сіті, у 2024-му на два залікові бали, а минулої кампанії поступились десять очок Ліверпулю.

Раніше Артета підтримав позицію клубу в питанні звинувачень на адресу Томаса Парті, який залишив лондонців на правах вільного агента.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Мікель Артета

Чемпіонат Англії, АПЛ

Новачок АПЛ підписав ексфутболіста збірної Німеччини
Відомий інсайдер спростував інтерес Тоттенгема до захисника збірної України
Артета підтримав позицію Арсенала на тлі звинувачень Парті у зґвалтуванні
Аморім виключив чотирьох футболістів Манчестер Юнайтед зі складу на турне по США
Агент повідомила причини госпіталізації ексзірки збірної Англії

Останні новини