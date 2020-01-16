 Костюк програла росіянці у кваліфікації Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк програла росіянці у кваліфікації Australian Open

Сьогодні 07:33 235 0
Матч тривав 1 годину 34 хвилини
Костюк програла росіянці у кваліфікації Australian Open
#Костюк, #Віхлянцева

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Марта Костюк (№149 WTA) програла росіянці Наталії Віхлянцевій (№112 WTA).

Матч тривав 1 годину 34 хвилини.

У півфіналі кваліфікації турніру росіянка зустрінеться з болгаркою Ізабеллою Шиніковою (№163 WTA).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $71,000,000
Кваліфікація, чвертьфінал
16 січня

Марта Костюк - Наталія Віхлянцева 5:7, 2:6

Раніше, Стаховський переміг словенця.

Нагадаємо, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.

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