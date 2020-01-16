Костюк програла росіянці у кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У чвертьфіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Марта Костюк (№149 WTA) програла росіянці Наталії Віхлянцевій (№112 WTA).
Матч тривав 1 годину 34 хвилини.
У півфіналі кваліфікації турніру росіянка зустрінеться з болгаркою Ізабеллою Шиніковою (№163 WTA).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $71,000,000
Кваліфікація, чвертьфінал
16 січня
Марта Костюк - Наталія Віхлянцева 5:7, 2:6
Раніше, Стаховський переміг словенця.
Нагадаємо, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.