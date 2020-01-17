Лопатецька програла Макнеллі у кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Дар’я Лопатецька (№332 WTA) програла американці Кетті Макнеллі (№116 WTA).
Матч тривав 1 годину 23 хвилини.
У фіналі кваліфікації турніру американка зустрінеться з румункою Єленою Габріелою Русе (№181 WTA).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $71,000,000
Кваліфікація, півфінал
17 січня
Дар’я Лопатецька - Кетті Макнеллі 2:6, 3:6
Раніше, у кваліфікації Australian Open Лопатецька перемогла Перрен, а Костюк програла Віхлянцевій.