Ястремська - Соболенко: відеоогляд півфінального матчу в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (24) перемогла білоруску Аріну Соболенко (20) у півфіналі турніру Adelaide International в Австралії.
Матч тривав 1 годину 46 хвилин.
У фіналі Ястремська зіграє проти лідера світового рейтингу Ешлі Барті.
Важливо: Ястремська - Барті: онлайн-трансляція фіналу Adelaide International - Premier. LIVE
Adelaide International - Premier
Аделаїда (Австралія)
Хард, призовий фонд $848,000
1/2 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) - Аріна Соболенко (Білорусь) 6:4, 7:6 (7:4)