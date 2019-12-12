 Барті стала тенісисткою року за версією WTA | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Баварія переграла Тоттенгем, ПСЖ знищив Галатасарай. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 494
Київ-Баскет стартував з перемоги у другому етапі Кубка Європи
Вчора 22:27 201
Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів
Вчора 21:51 1486 1
Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:3. Як це було
Вчора 21:50 8251 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Вчора 21:28 804
WADA розгляне повну заборону на участь російських спортсменів у світових змаганнях
Вчора 17:05 1003
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 15:54 536
Шахтар U-19 поступився Аталанті у Юнацькій лізі УЄФА
Вчора 14:07 1353
Світоліна назвала ім’я свого нового тренера
Вчора 13:57 1320
Шахтар - Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 09:15 1775
Блоги
Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря
Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 22:32 739
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 21:34 980 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
Вчора 21:28 804
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 526
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 463
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Вчора 17:17 509
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 536
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
Вчора 13:09 2129
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 07:50 2273
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
Вчора 05:30 641
Вербич і Де Пена поспілкувалися з уболівальниками Динамо
Вербич і Де Пена поспілкувалися з уболівальниками Динамо Valeriy Ruchka
10.12.2019 13:53 1165
Пятов з горілкою і сигаретами провів екскурсію ТОП-воротарям по Чорнобилю
Пятов з горілкою і сигаретами провів екскурсію ТОП-воротарям по Чорнобилю Valeriy Ruchka
10.12.2019 13:38 3123
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич Valeriy Ruchka
10.12.2019 12:37 1192
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF Valeriy Ruchka
10.12.2019 10:41 2605
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві Андрій Твердохліб
10.12.2019 01:39 817
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
05:30 Футбол Динамо - Лугано: кияни провели останнє тренування перед матчем 146
05:10 Теніс Барті стала тенісисткою року за версією WTA 105
04:50 Футбол На груповому етапі Ліги чемпіонів забито рекордну кількість голів 131
04:30 Футбол Як виглядає група Шахтаря після групового етапу Ліги чемпіонів 470
04:10 Футбол Циганков: Ми не просимо, щоб нас носили на руках 236
03:50 Футбол Відмашка чи помилка судді? Червона картка Додо 238
03:30 Футбол Визначили найкращого гравця Шахтаря у матчі проти Аталанти 336
03:21 Футбол Ліга Європи: що потрібно Динамо для виходу до 1/16 фіналу Ліги Європи 2355
02:45 Футбол Баварія - Тоттенгем 3:1. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 254
02:15 Футбол Зінченко: Щасливий повернутися на поле 345
02:04 Пряма трансляція Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 2073
01:50 Футбол Баєр - Ювентус 0:2. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів 234
01:29 Футбол Стало відомо скільки Шахтар заробив на Лізі чемпіонів 474
01:15 Футбол Баварія - Тоттенгем 3:1. Відео голів 129
01:00 Пряма трансляція Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 671
00:50 Футбол Аталанта встановила унікальний рекорд в Лізі чемпіонів 947
00:32 Футбол Баєр - Ювентус 0:2. Відео голів 228
00:10 Футбол Все що потрібно знати про жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 300
11 Грудня 2019
23:55 Футбол Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 255
23:54 Футбол Стартував клубний чемпіонат світу 299
23:52 Футбол Баварія переграла Тоттенгем, ПСЖ знищив Галатасарай. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів 494
23:42 Футбол Львівський клуб знайшов заміну Кучуку 470
23:31 Бокс Вайту повернули титул WBC і він проведе бій з Вайлдером або Ф'юрі 309
23:21 Футбол Циганков: З такої групи Динамо має виходити із першого місця 396
23:08 Теніс Цуренко готується до сезону з новим тренером 223

Барті стала тенісисткою року за версією WTA

Сьогодні 05:10 105 0
Барті стала тенісисткою року за версією WTA

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті стала найкращою тенісисткою року за версією WTA.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Конкурували зі спортсменкою чотири тенісистки: Кароліна Плішкова (Чехія), Наомі Осака (Японія), Симона Халеп (Румунія) і Бьянка Андрееску (Канада).

У нинішньому сезоні вона здобула перемогу на турнірах: в Маямі і Бірмінгемі, виграла Ролан Гаррос і Підсумковий чемпіонат WTA.

Коментарі ()