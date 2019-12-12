Барті стала тенісисткою року за версією WTA

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті стала найкращою тенісисткою року за версією WTA.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

It's time to announce the winners of the 2019 WTA Player Awards, as voted on by members of the international media, in addition to the WTA Jerry Diamond ACES Award! — WTA (@WTA) 11 December 2019

Конкурували зі спортсменкою чотири тенісистки: Кароліна Плішкова (Чехія), Наомі Осака (Японія), Симона Халеп (Румунія) і Бьянка Андрееску (Канада).

У нинішньому сезоні вона здобула перемогу на турнірах: в Маямі і Бірмінгемі, виграла Ролан Гаррос і Підсумковий чемпіонат WTA.