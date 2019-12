Барті стала тенісисткою року за версією WTA

Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті стала найкращою тенісисткою року за версією WTA.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

It's time to announce the winners of the 2019 WTA Player Awards, as voted on by members of the international media, in addition to the WTA Jerry Diamond ACES Award!