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Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн

Сьогодні 08:58 779 0
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн

Джерело - Чемпіон.

У китайському Шенчьжені з 27 жовтня по 3 листопада відбувається Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen, у якому беруть участь 8 найкращих тенісисток планети за підсумками 2019 року.

Втретє поспіль до турніру потрапила й перша раеетка України, яка минулого року виграла почесний трофей.

Під час жеребкування тенісисток розбили на дві групи: Червону та Пурпурову. На груповій стадії дівчата зіграють між собою (кожна з кожною) й по 2 найкращих із групи потраплять до півфіналів.

Червона група: Ешлі Барті (Австралія). Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Белінда Бенчіч (Швейцарія).

Фіолетова група: Каролін Плішкова (Чехія), Бьянка Андрееску (Канада). Сімона Халеп (Румунія), Еліна Світоліна (Україна).

Турнірна таблиця - Червона група

    І В П С Г Оч
1 Ешлі Барті 1 1 0 2:1 17:10 1
2 Наомі Осака 1 1 0 2:1 17:16 1
3 Петра Квітова 1 0 1 1:2 16:17 0
4 Белінда Бенчич 1 0 1 1:2 10:17 0

Турнірна таблиця - Пурпурова група

    І В П С Г Оч
1 Кароліна Плішкова 0 0 0 0 0 0
2 Симона Халеп 0 0 0 0 0 0
3 Бьянка Андреєску 0 0 0 0 0 0
4 Еліна Світоліна 0 0 0 0 0 0

Розклад матчів

27 жовтня. Червона група

Наомі Осака - Петра Квітова - 7:6 (2), 4:6, 6:4

Ешлі Барті - Белінда Бенчич - 5:7, 6:1, 6:2

28 жовтня. Пурпурова група

12:30 - Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова (трансляція)

14:00 - Бьянка Андреєску - Симона Халеп (трансляція)

29 жовтня. Червона група

12:30 - Ешлі Барті - Наомі Осака

14:00 - Петра Квітова - Белінда Бенчич

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