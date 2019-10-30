Андреєску не змогла дограти матч із Плішковою на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
У 2 турі Пурпурової групи Підсумкового турніру WTA 2019 Кароліна Плішкова зустрічалася із Бьянкою Андреєску.
Перша партію впевнено виграла чеська тенісистка. В свою чергу Андреєску через травму лівого коліна відмовилась виходити на другий сет.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 2-й тур
30 жовтня
Кароліна Плішкова - Бьянка Андреєску 6:3 (відмова Андреєску)
Нагадаємо, Світоліна обіграла Халеп на Підсумковому турнірі WTA.
Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.