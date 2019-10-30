Андреєску не змогла дограти матч із Плішковою на Підсумковому турнірі WTA

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Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
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Світоліна - Халеп: повний матч Підсумкового турніру
Світоліна - Халеп: повний матч Підсумкового турніру Valeriy Ruchka
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Відео дня. Світоліна виконала, можливо, найкращий удар року. Феноменальний форхенд!
Відео дня. Світоліна виконала, можливо, найкращий удар року. Феноменальний форхенд! Андрій Твердохліб
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Одноклубник Леня отримав моторошну травму під час матчу НБА
Одноклубник Леня отримав моторошну травму під час матчу НБА Valeriy Ruchka
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Мессі знову феєрить! Шикарний гол аргентинця зі штрафного
Мессі знову феєрить! Шикарний гол аргентинця зі штрафного Андрій Твердохліб
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Марадона керував командою сидячи на троні
Марадона керував командою сидячи на троні Valeriy Ruchka
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Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA
Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:28 1423
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової Андрій Твердохліб
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На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007 Іван Чуперка
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Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса
Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса Андрій Твердохліб
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Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів
Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
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Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
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Андреєску не змогла дограти матч із Плішковою на Підсумковому турнірі WTA

Сьогодні 15:45 500 0
Бьянка Андреєску не змогла дограти другий матч на турнірі
Андреєску не змогла дограти матч із Плішковою на Підсумковому турнірі WTA
#Плішкова, #Андреєску

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі Пурпурової групи Підсумкового турніру WTA 2019 Кароліна Плішкова зустрічалася із Бьянкою Андреєску.

Перша партію впевнено виграла чеська тенісистка. В свою чергу Андреєску через травму лівого коліна відмовилась виходити на другий сет.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 2-й тур
30 жовтня

Кароліна Плішкова - Бьянка Андреєску 6:3 (відмова Андреєску)

Нагадаємо, Світоліна обіграла Халеп на Підсумковому турнірі WTA.

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.

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