Андреєску не змогла дограти матч із Плішковою на Підсумковому турнірі WTA

У 2 турі Пурпурової групи Підсумкового турніру WTA 2019 Кароліна Плішкова зустрічалася із Бьянкою Андреєску.

Перша партію впевнено виграла чеська тенісистка. В свою чергу Андреєску через травму лівого коліна відмовилась виходити на другий сет.

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Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Пурпурова група, 2-й тур

30 жовтня

Кароліна Плішкова - Бьянка Андреєску 6:3 (відмова Андреєску)

Нагадаємо, Світоліна обіграла Халеп на Підсумковому турнірі WTA.

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.