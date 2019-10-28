Халеп перемогла Андреєску на Підсумковому турнірі WTA

Вольова перемога румунки

Джерело - Чемпіон.

Канадійка Б'янка Ванесса Андреєску (4) у першому турі Підсумкового турніру WTA зустрічалася із Сімоною Халеп (5).

Канадійка святкувала перемогу у першому сеті. Переможець другого сету визначався на тайбрейку, який виграла румунка. Вона ж перемогла і у третьому сеті. Матч тривав 2 години та 30 хвилин.

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Шеньчжень (Китай), хард

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Пурпурова група, 1-й тур

28 жовтня

Сімона Халеп - Б'янка Ванесса Андреєску 3:6, 7:6 (6), 6:3

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.