Халеп перемогла Андреєску на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
Канадійка Б'янка Ванесса Андреєску (4) у першому турі Підсумкового турніру WTA зустрічалася із Сімоною Халеп (5).
Канадійка святкувала перемогу у першому сеті. Переможець другого сету визначався на тайбрейку, який виграла румунка. Вона ж перемогла і у третьому сеті. Матч тривав 2 години та 30 хвилин.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 1-й тур
28 жовтня
Сімона Халеп - Б'янка Ванесса Андреєску 3:6, 7:6 (6), 6:3
Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.
Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.