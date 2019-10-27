Барті розгромила Бенчич на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі Червоної групи Підсумкового турніру в жінок WTA Finals Shenzhen австралійка Ешлі Барті (1) зустрічалася із представницею Швейцарії Беліндою Бенчич (7).
Перший сет залишився за Бенчич. Однак австралійка у двох наступних партіях розгромила свою суперницю та здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі.
Матч тривав 1 годину та 58 хвилин. Барті 10 разів подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 із 10 брейк-пойнтів.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 1-й тур
27 жовтня
Ешлі Барті - Беліндою Бенчич 5:7, 6:1, 6:2
Раніше, Осака перемогла Квітову на Підсумковому турнірі WTA.
Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.