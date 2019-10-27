Барті розгромила Бенчич на Підсумковому турнірі WTA

Мій профіль
Світоліна - Плішкова: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
Сьогодні 18:23 356 1
Ліверпуль - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 18:31 389
Шахтар - Олександрія: онлайн трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 17:03 2060
Динамо Київ - Карпати: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 17:02 1184
Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 475
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 14:54 301
Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 13:27 875
Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року
Сьогодні 11:20 688 1
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 10:00 48256
Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру
Сьогодні 08:41 783
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:57 Пряма трансляція Рома - Мілан: онлайн-трансляція матчу 9 туру Серії А. LIVE 196
18:54 Футбол Динамо розписало мирову з Карпатами в 12 турі УПЛ 346
18:51 Блог Динамо забило гол у ворота Карпат після вишуканої комбінації 634
18:34 Автоспорт Вільньов: Гонщик не повинен вирішувати, безпечна ситуація чи ні 153
18:31 Пряма трансляція Ліверпуль - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE 389
18:23 Теніс Світоліна - Плішкова: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen 356 1
18:13 Футбол Аталанта з Маліновським знищила Удінезе, Наполі втратив очки в матчі зі СПАЛом. Результати 9 туру Серії А 442
17:58 Теніс Молчанов виграв парний титул на челленджері у Франції 155
17:36 Футбол Більшість аналітиків Ман Сіті не вірили, що Зінченко може грати в захисті 487
17:17 Футбол Львів - Десна 1:4. Огляд матчу 250 1
17:03 Пряма трансляція Шахтар - Олександрія: онлайн трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 2060
17:02 Пряма трансляція Динамо Київ - Карпати: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 1184
16:48 Футбол Шапаренко вийде в основному складі Динамо на матч з Карпатами 193
16:21 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився купувати Бейла 248
16:11 Теніс Світоліна незадоволена виступами на турнірах Grand Slam 575
15:56 Футбол Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ 475
15:42 Теніс Барті розгромила Бенчич на Підсумковому турнірі WTA 409
15:25 Теніс Андреєску - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 205
15:23 Футбол Реал Сосьєдад на виїзді обіграв Сельту у 10 турі Ла-Ліги 132
15:12 Футбол Мессі назвав найкращого нападника у світі 423
15:08 Футбол Львів - Десна: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 1253
14:54 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 301
14:47 Футбол Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро 206
14:33 Теніс Світоліна: Я хочу виграти кожен турнір 501
14:15 Футбол Шабанов: Санжар навчить Карпати хорошому футболу 286

Барті розгромила Бенчич на Підсумковому турнірі WTA

Сьогодні 15:42 409 0
Ешлі Барті розгромила суперницю у дво вирішальних сетах
Барті розгромила Бенчич на Підсумковому турнірі WTA
#Барті, #Бенчич

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі Червоної групи Підсумкового турніру в жінок WTA Finals Shenzhen австралійка Ешлі Барті (1) зустрічалася із представницею Швейцарії Беліндою Бенчич (7).

Перший сет залишився за Бенчич. Однак австралійка у двох наступних партіях розгромила свою суперницю та здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі.

Матч тривав 1 годину та 58 хвилин. Барті 10 разів подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 із 10 брейк-пойнтів.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 1-й тур
27 жовтня

Ешлі Барті - Беліндою Бенчич 5:7, 6:1, 6:2

Раніше, Осака перемогла Квітову на Підсумковому турнірі WTA.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.

Коментарі ()