Барті розгромила Бенчич на Підсумковому турнірі WTA

Ешлі Барті розгромила суперницю у дво вирішальних сетах

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі Червоної групи Підсумкового турніру в жінок WTA Finals Shenzhen австралійка Ешлі Барті (1) зустрічалася із представницею Швейцарії Беліндою Бенчич (7).

Перший сет залишився за Бенчич. Однак австралійка у двох наступних партіях розгромила свою суперницю та здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі.

Матч тривав 1 годину та 58 хвилин. Барті 10 разів подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 із 10 брейк-пойнтів.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Червона група, 1-й тур

27 жовтня

Ешлі Барті - Беліндою Бенчич 5:7, 6:1, 6:2

Раніше, Осака перемогла Квітову на Підсумковому турнірі WTA.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.