Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) у 2 турі Пурпурової групи на Підсумковому турнірі - 2019 WTA Finals Shenzhen зустрічалася із Симоною Халеп (5).
Українка впевнено розібралася із румунською тенісисткою у двох партіях.
Матч тривав 1 годину та 40 хвилин. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 із 8 брейк-пойнтів.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 2-й тур
30 жовтня
Еліна Світоліна – Симона Халеп 7:5, 6:3
Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.
Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.