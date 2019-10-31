Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 жовтня, у третьому турі у Червоній групі на Підсумковому турнірі WTA Ешлі Барті (1) зустрічалася із Петрою Квітовою (6).
Перша ракет світу без особливих труднощів здобула перемогу у матчі та гарантувала собі місце у плей-оф.
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Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Барті 6 разів подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 із 7 брейк-пойнтів.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 3-й тур
31 жовтня
Ешлі Барті - Петра Квітова 6:4, 6:2
Нагадаємо, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.