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Барті перемогла Квітову та вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 14:10 422 0
Ешлі Барті вийшла до півфіналу Підсумкового турніру року
Барті перемогла Квітову та вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA
#Барті, #Квітова

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 жовтня, у третьому турі у Червоній групі на Підсумковому турнірі WTA Ешлі Барті (1) зустрічалася із Петрою Квітовою (6).

Перша ракет світу без особливих труднощів здобула перемогу у матчі та гарантувала собі місце у плей-оф.

Актуально: Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн.

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Барті 6 разів подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 із 7 брейк-пойнтів.

 2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 3-й тур
31 жовтня

Ешлі Барті - Петра Квітова 6:4, 6:2

Нагадаємо, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.

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