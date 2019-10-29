Вольова перемога тенісистки із Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

У 2 турі Червоної групи Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen Ешлі Барті (1) зустрічалася із Кікі Бертенс (9), яка замінила травмовану Наомі Осаку.

Спочатку тенісистки обмінялися виграними сетами. У вирішальній партії Кікі Бертенс змогла виграти на 4 стартових геймах та у підсумку виграла сет.

Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Бертенс 6 разів подала на виліт, допустила 6 подвійних посилок та використала 7 із 18 брейк-пойнтів.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Червона група, 1-й тур

29 жовтня

Кікі Бертенс - Ешлі Барті 3:6, 6:3, 6:4

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.