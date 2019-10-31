Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 жовтня, у третьому турі у Червоній групі на Підсумковому турнірі WTA Кікі Бертенс (9) - Белінда Бенчич (7).
Перший сет виграла швейцарська тенісистка. На початку другої партії Бертенс взяла медичний тайм-аут, а згодом відмовилась продовжувати зустріч.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 3-й тур
31 жовтня
Белінда Бенчич - Кікі Бертенс 7:5, 1:0 (відмова Бертенс)
Нагадаємо, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.