Кікі Бертенс не змогла дограти другий матч на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 жовтня, у третьому турі у Червоній групі на Підсумковому турнірі WTA Кікі Бертенс (9) - Белінда Бенчич (7).

Перший сет виграла швейцарська тенісистка. На початку другої партії Бертенс взяла медичний тайм-аут, а згодом відмовилась продовжувати зустріч.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Червона група, 3-й тур

31 жовтня

Белінда Бенчич - Кікі Бертенс 7:5, 1:0 (відмова Бертенс)

Нагадаємо, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.