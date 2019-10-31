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Бертенс не змогла дограти матч із Бенчич на Підсумковому турнірі WTA

Сьогодні 15:40 547 0
Кікі Бертенс не змогла дограти другий матч на турнірі
Бертенс не змогла дограти матч із Бенчич на Підсумковому турнірі WTA
#Бертенс, #Бенчіч

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 жовтня, у третьому турі у Червоній групі на Підсумковому турнірі WTA Кікі Бертенс (9) - Белінда Бенчич (7).

Перший сет виграла швейцарська тенісистка. На початку другої партії Бертенс взяла медичний тайм-аут, а згодом відмовилась продовжувати зустріч.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 3-й тур
31 жовтня

Белінда Бенчич - Кікі Бертенс 7:5, 1:0 (відмова Бертенс)

Нагадаємо, Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру з першого місця в групі.

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