Австралійка здолала Плішкову

Джерело - Чемпіон.

Австралійка Ешлі Барті здолала чеську тенісистку Кароліну Плішкову в півфіналі Підсумкового турніру WTA.

Це вже четверта перемога Барті на цьому турнірі.

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Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Півфінал

2 листопада

Ешлі Барті (Австралія, 1) - Кароліна Плішкова (Чехія, 2) 4:6, 6:2, 6:3

У фіналі австралійка зустрінеться з українкою Еліною Світоліною.

Раніше, Світоліна стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року.