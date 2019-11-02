Джерело - Чемпіон.
Австралійка Ешлі Барті здолала чеську тенісистку Кароліну Плішкову в півфіналі Підсумкового турніру WTA.
Це вже четверта перемога Барті на цьому турнірі.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Півфінал
2 листопада
Ешлі Барті (Австралія, 1) - Кароліна Плішкова (Чехія, 2) 4:6, 6:2, 6:3
У фіналі австралійка зустрінеться з українкою Еліною Світоліною.
Раніше, Світоліна стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року.