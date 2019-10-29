Бенчич здолала Квітову на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
У 2 турі Червоної групи Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen Белінда Бенчич перемогла чешку Петру Квітову.
Швейцарка здобула перемогу у трьох сетах. Матч тривав одну годину 49 хвилин.
2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 2-й тур
29 жовтня
Белінда Бенчич (Швейцарія) - Петра Квітова (Чехія) 6:3, 1:6, 6:4
Раніше, в іншому матчі червоною групи Кікі Бертенс обіграла Ешлі Барті.
Нагадаємо, Світоліна перемогла Плішкову.