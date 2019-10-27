Осака перемогла Квітову на Підсумковому турнірі WTA

Наомі Осака здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі року

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, був зіграний перший матч на Підсумковому турнірі у жінок WTA Finals Shenzhen.

Наомі Осака (3) у трьох сетах переграла Петру Квітову (6).

Матч тривав 2 години та 40 хвилин. Осака 12 разів подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 із 8 брейк-пойнтів.

Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

Червона група, 1-й тур

27 жовтня

Наомі Осака - Петра Квітова 7:6 (1), 4:6, 6:4

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.

Раніше, Соболенко виграла WTA Elite Trophy.