Осака перемогла Квітову на Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 жовтня, був зіграний перший матч на Підсумковому турнірі у жінок WTA Finals Shenzhen.
Наомі Осака (3) у трьох сетах переграла Петру Квітову (6).
Матч тривав 2 години та 40 хвилин. Осака 12 разів подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 із 8 брейк-пойнтів.
Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Червона група, 1-й тур
27 жовтня
Наомі Осака - Петра Квітова 7:6 (1), 4:6, 6:4
Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.
Раніше, Соболенко виграла WTA Elite Trophy.