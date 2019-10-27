Мій профіль
Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року
Сьогодні 11:20 447 1
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 14:54 87
Барті - Бенчич: онлайн-трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE
Сьогодні 13:28 542
Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 13:27 340
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 10:00 48062
Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру
Сьогодні 08:41 657
Тейлор переміг Прогрейса у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії
Сьогодні 08:30 635
Кіченок у парному розряді вийшла до фіналу малого Підсумкового турніру
Вчора 11:55 555
Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру
Вчора 11:40 1449
Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії
Вчора 10:25 2780
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Теніс Андреєску - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 15
15:23 Футбол Реал Сосьєдад на виїзді обіграв Сельту у 10 турі Ла-Ліги 35
15:12 Футбол Мессі назвав найкращого нападника у світі 131
15:08 Пряма трансляція Львів - Десна: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 883
14:54 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 87
14:47 Футбол Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро 123
14:33 Теніс Світоліна: Я хочу виграти кожен турнір 339
14:15 Футбол Шабанов: Санжар навчить Карпати хорошому футболу 214
14:09 Пряма трансляція Рома - Мілан: онлайн-трансляція матчу 9 туру Серії А. LIVE 80
13:46 Футбол Мессі хоче повернутися у рідний клуб 296
13:28 Пряма трансляція Барті - Бенчич: онлайн-трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE 542
13:27 Теніс Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 340
13:24 Теніс Осака перемогла Квітову на Підсумковому турнірі WTA 311
13:20 Футбол Ковалець: Динамо потрібен час 256
12:55 Футбол Гетце травмувався у матчі із Шальке 179
12:46 Пряма трансляція Ліверпуль - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE 139
12:45 Футбол Морозко: Арбіт не призначив 100% пенальті у ворота Маріуполя 260
12:34 Футбол Рух підписав Коробенка 273
12:16 Футбол Гельзін: Олімпік нарешті ожив 239
11:56 Бокс Хей хоче організувати бій Чісора – Усик 618
11:39 Хокей Монреаль обіграв Торонто, Бостон переміг Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 220
11:37 Теніс Осака - Квітова: онлайн трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE 711
11:20 Теніс Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року 447 1
11:16 Пряма трансляція Шахтар - Олександрія: онлайн трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 228
11:06 Футбол Барселона відмовилась продовжувати контракт із Вальверде 540

Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн

Сьогодні 14:54 87 0
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн

Джерело - Чемпіон.

У китайському Шенчьжені з 27 жовтня по 3 листопада відбувається Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen, у якому беруть участь 8 найкращих тенісисток планети за підсумками 2019 року.

Втретє поспіль до турніру потрапила й перша раеетка України, яка минулого року виграла почесний трофей.

Під час жеребкування тенісисток розбили на дві групи: Червону та Пурпурову. На груповій стадії дівчата зіграють між собою (кожна з кожною) й по 2 найкращих із групи потраплять до півфіналів.

Червона група: Ешлі Барті (Австралія). Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Белінда Бенчіч (Швейцарія).

Фіолетова група: Каролін Плішкова (Чехія), Бьянка Андрееску (Канада). Сімона Халеп (Румунія), Еліна Світоліна (Україна).

Турнірна таблиця - Червона група

    І В П С Оч
1 Наомі Осака 1 1 0 2:1 1
2 Ешлі Барті 0 0 0 0 0
3 Белінда Бенчич 0 0 0 0 0
4 Петра Квітова 1 0 1 1:2 0

Турнірна таблиця - Пурпурова група

    І В П С Оч
1 Кароліна Плішкова 0 0 0 0 0
2 Симона Халеп 0 0 0 0 0
3 Бьянка Андреєску 0 0 0 0 0
4 Еліна Світоліна 0 0 0 0 0

Розклад матчів

27 жовтня. Червона група

Наомі Осака - Петра Квітова - 7:6 (2), 4:6, 6:4

11:40 - Ешлі Барті - Белінда Бенчич - трансляція

28 жовтня. Пурпурова група

12:30 - Бьянка Андреєску - Симона Халеп (трансляція)

14:00 - Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова (трансляція)

Коментарі ()