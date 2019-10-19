Про це розповів меценат українки Юрій Сапронов

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна виступала на Кубку Кремля через можливу дискваліфікацію від WTA.

Про це розповів меценат українки Юрій Сапронов.

"У жіночому тенісі існує Freeze Deadline. І він відбувається у четвер до 14:00 за Гринвічем. Всі гравці, які знялися після цього часу, проходять по статті No show, тобто, неявка", - заявив меценат.

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"Це не тільки п'ятизначний в доларах грошовий штраф, це і можлива дискваліфікація на місяці від WTA. Навіть через травму так пізно знятися не можна ", - написав Сапронов.

Нагадаємо, Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві.