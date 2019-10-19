Мій профіль
Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF
Сьогодні 07:36 2595 1
Гвоздик - Бетербієв: відео бою
Сьогодні 08:35 1071
Гвоздик перемагав Бетербієва за очками до зупинки бою
Сьогодні 08:00 783
Гвоздик - Бетербієв: Як це було
Сьогодні 07:23 5063
Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ
Вчора 20:51 1832
Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків
17.10.2019 20:38 1895
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
17.10.2019 15:46 1804 6
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
17.10.2019 15:19 5780 1
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
17.10.2019 10:03 7310 1
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
17.10.2019 09:29 14191 5
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:19 Теніс Якби Світоліна не поїхала на Кубок Кремля, був ризик отримати дискваліфікацію 184
11:54 Футбол Сауль - пріоритетна мета Манчестер Юнайтед на трансферному ринку 258
11:37 Бокс Бетербієв: Наступного разу Гвоздик виграє 458
11:20 Хокей Вашингтон не залишив шансів Рейнджерс, Анахайм виявився сильніше Кароліни. Результати матчів НХЛ 172
10:58 Бокс Бетербієв може провести захист титулу IBF проти Фаньлуна в Китаї 485
10:48 Футбол Мбаппе забив перший гол за 2 місяці 182
10:38 Футбол Палермо припинив своє існування 582
10:20 Бокс Бій Гвоздик - Бетербієв відвідали 3 283 глядача 469
09:57 Футбол Айнтрахт - Баєр 3:0. Огляд матчу 194
09:48 Футбол Циганков: За кілька років у Динамо буде і трофей, і Ліга чемпіонів 393 1
09:27 Бокс Гвоздик відправився у лікарню після бою з Бетербієвим 482
09:13 Теніс Світоліна стала першою з 1980 року, хто потрапив на Підсумковий турнір, не зігравши у жодному фіналі в турі 708
08:54 Футбол Ніцца - ПСЖ 1:4. Огляд матчу 218
08:35 Бокс Гвоздик - Бетербієв: відео бою 1071
08:08 Блог Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту 905
08:00 Бокс Гвоздик перемагав Бетербієва за очками до зупинки бою 783
07:36 Бокс Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF 2595 1
07:23 Бокс Гвоздик - Бетербієв: Як це було 5063
07:06 Пряма трансляція Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE 4347
18 Жовтня 2019
23:53 Футбол Гранада здолала Осасуну у 9 турі Ла-Ліги 370
23:40 Футбол ПСЖ знищив Ніццу, яка матч 10 туру Ліги 1 догравала у дев'ятьох 305
23:24 Футбол Айнтрахт розгромив Баєр у 8 турі Бундесліги 264
23:09 Баскетбол Коломойського звинуватили у погрозах президенту Прометея 518
22:55 Футбол Ліверпуль продовжив контракт з Матіпом 205
22:38 Баскетбол Липовцев: Формально Харківські Соколи нічого не порушили 202

Якби Світоліна не поїхала на Кубок Кремля, був ризик отримати дискваліфікацію

Сьогодні 12:19 185 0
Про це розповів меценат українки Юрій Сапронов
Якби Світоліна не поїхала на Кубок Кремля, був ризик отримати дискваліфікацію

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна виступала на Кубку Кремля через можливу дискваліфікацію від WTA.

Про це розповів меценат українки Юрій Сапронов.

"У жіночому тенісі існує Freeze Deadline. І він відбувається у четвер до 14:00 за Гринвічем. Всі гравці, які знялися після цього часу, проходять по статті No show, тобто, неявка", - заявив меценат.

  Актуально: Світоліна стала першою з 1980 року, хто потрапив на Підсумковий турнір, не зігравши у жодному фіналі в турі

"Це не тільки п'ятизначний в доларах грошовий штраф, це і можлива дискваліфікація на місяці від WTA. Навіть через травму так пізно знятися не можна ", - написав Сапронов.

Нагадаємо, Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві.

Коментарі ()