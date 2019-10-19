У поточному сезоні 25-річна українка зіграла в 5 півфіналах, але у всіх поступилася

Джерело - Великий теніс України.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала першою з 1980 року з топ-8 учасниць Підсумкового турніру WTA, яка не зіграла в жодному фіналі в сезоні.

Про це повідомляє Великий теніс України.

У поточному сезоні 25-річна українка зіграла в 5 півфіналах, але у всіх поступилася. При цьому Світоліна вийшла на Підсумковий турнір WTA.

З 1981-го Підсумковий турнір в форматі 8 учасниць в одиночному розряді мав мінімум одну тенісистку, яка по ходу сезону мала хоча б один фінал за сезон.

Нагадаємо, Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві.