Світоліна: На Підсумковому турнірі мені належить захистити свій титул

Українська тенісистка і 4-я ракетка світу Еліна Світоліна на Підсумковому турнірі постарається викластися на сто відсотків.

Про це вона заявила сайту Кубка Кремля.

"Це був непростий матч, ми грали добре в третьому сеті. Кінцівка зустрічі вийшла наполегливою. На жаль, все склалося не в мою користь.

Буду відновлюватися і готуватися до Підсумкового турніру в Шеньчжені. Безумовно настрій у мене позитивний, тому що мені належить захистити свій титул. Дуже цього чекаю.

Я постараюся викластися на всі 100%. Залишився останній ривок, адже це заключний турнір в сезоні", - сказала Світоліна.