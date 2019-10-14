Сачко переміг Марченка у першому колі турніру у Німеччині

Суперники провели на корті 1 годину і 40 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Віталій Сачко на старті челленджера у Німеччині переміг співвітчизника Іллю Марченка.

Марченко взяв два гейми на подачі співвітчизника в першій партії. На тай-брейку Ілля не скористався двома сетболами.

Для Віталія Сачко це перша в кар'єрі перемога на Челленджер в основній сітці

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Ісманінг (Німеччина), хард

Призовий фонд € 69,280

Перше коло, 14 жовтня

Віталій Сачко (Україна, LL) - Ілля Марченко (Україна, ALT) 7:6 (8), 6:3

Раніше, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.