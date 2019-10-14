Сачко переміг Марченка у першому колі турніру у Німеччині

Джерело - Чемпіон.
Віталій Сачко на старті челленджера у Німеччині переміг співвітчизника Іллю Марченка.
Марченко взяв два гейми на подачі співвітчизника в першій партії. На тай-брейку Ілля не скористався двома сетболами.
Для Віталія Сачко це перша в кар'єрі перемога на Челленджер в основній сітці
Wolffkran Open 19 - ATP Challenger Tour
Ісманінг (Німеччина), хард
Призовий фонд € 69,280
Перше коло, 14 жовтня
Віталій Сачко (Україна, LL) - Ілля Марченко (Україна, ALT) 7:6 (8), 6:3
Раніше, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.