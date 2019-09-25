Українка у парі із американкою пробилась у чвертьфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок продовжує боротьбу на турнірі Wuhan Open.

У матчі другого кола українка в дуеті з Абігейл Спірс зі США вибила першу сіяну пару Се Шувей (Китайський Тайбей) / Барбора Стрицова (Чехія).

На вирішальному тай-брейку україно-американський дует реалізував свій четвертий матчбол, відігравши один матчбол на подачі суперниць.

У чвертьфіналі суперницями Кіченок / Спірс буле тандем Дуань Інін (Китай) / Вероніка Кудерметова (Росія).

Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5

Ухань (Китай), хард

Призовий фонд - $2,828,000

Друге коло парного розряду, 25 вересня

Надія Кіченок / Абігейл Спірс – Се Шувей / Барбора Стрицова – 6:4, 2:6, (13:11)

Раніше, Надія Кіченюк пробилась у друге коло турніру у Китаї.

Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.