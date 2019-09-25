Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок продовжує боротьбу на турнірі Wuhan Open.
У матчі другого кола українка в дуеті з Абігейл Спірс зі США вибила першу сіяну пару Се Шувей (Китайський Тайбей) / Барбора Стрицова (Чехія).
На вирішальному тай-брейку україно-американський дует реалізував свій четвертий матчбол, відігравши один матчбол на подачі суперниць.
У чвертьфіналі суперницями Кіченок / Спірс буле тандем Дуань Інін (Китай) / Вероніка Кудерметова (Росія).
Надія Кіченок / Абігейл Спірс – Се Шувей / Барбора Стрицова – 6:4, 2:6, (13:11)
Раніше, Надія Кіченюк пробилась у друге коло турніру у Китаї.
Нагадаємо, Світоліна без проблем розібралася з росіянкою Кузнєцовою в 1/8 Wuhan Open.