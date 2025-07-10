Не відчули: Шахтар з неймовірним Аліссоном декласував Ільвес у першому матчі кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 10 липня, відбувся перший матч першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому донецький Шахтар без проблем обіграв фінський Ільвес.

Поєдинок завершився з рахунком 6:0.

"Гірники" зі старту зустрічі захопили ініціативу. Вже в дебюті гри команда створила декілька чудових нагод: Юхим Конопля пробив у поперечину, а Кауан Еліас з чудової позиції не влучив у ворота.

Відкрити рахунок підопічним Арди Турана вдалося в середині першого тайму: відзначився Аліссон. Він же долучився і до другого голу Шахтаря, навісивши з кутового точно на голову Еліаса.

І той таки Аліссон на старті другого тайму довів рахунок до розгрому, розібравшись із захисником та вийшовши віч-на-віч із голкіпером суперника. Він міг забивати і втретє, але воротар парирував удар. Щоправда, на добиванні чудово зіграв Кевін – 4:0.

Пятий гол також не обійшовся без участі Аліссона. Цього разу він віддав передачу на Педріньйо, а той неймовірно пробив у ближній кут. А за три хвилини Невертон забив і шостий гол Шахтаря.

Ільвес же абсолютно не вразив у грі в атаці. За весь матч команда майже не створила моментів. Єдина небезпека розпочалася в середині другого тайму, коли Шахтар вже послабив тиск та дозволив супернику провести кілька атак. Та й ті моменти не завершилися ударами в ствір воріт.

Ліга Європи 2025/26 – кваліфікація

1 етап, перший матч

10 липня

Шахтар (Україна) – Ільвес (Фінляндія) 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Аліссон, 2:0 – 43 Еліас, 3:0 – 48 Аліссон, 4:0 – 74 Кевін, 5:0 – 87 Педріньйо, 6:0 – 90 Невертон

Шахтар: Різник, Конопля (Тобіас 72), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес (Назарина 85), Аліссон, Бондаренко (Педріньйо 58), Судаков (Очеретько 58), Кевін, Еліас (Невертон 72)

Ільвес: Віртанен, Мяєнпяа, Вяйсянен, Рале, Валліус (Улунду 63), Попович, Ветелі (Ала-Мюллюмякі 78), Юккола, Содербек, Ріскі (Хютонен 78), Стьопін (Канга 63)

Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном України, здобувши 17-й титул в історії, а Шахтар завершив чемпіонат на третьому місці – найгірший результат клубу за останні 29 років.