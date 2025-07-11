Педріньйо – про перемогу Шахтаря над Ільвесом: Емоції зашкалюють

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо оцінив перемогу команди над Ільвесом у матчі кваліфікації Ліги Європи.

Слова вінгера наводить пресслужба "гірників".

Безумовно, неймовірні емоції зашкалюють просто зараз. Навіть складно дібрати слова. Дуже пишаюся тим, яку ментальність проявила команда і бажання боротися за потрібний результат. Справді, віддавали всі сили до останніх хвилин, про що свідчать заключні взяття воріт.

Якщо мені не вдасться забити, але Шахтар здобуде перемогу, із задоволенням оберу саме такий розвиток подій. Водночас безумовно, надзвичайно щасливий, що відзначився. Постійно намагаюся шукати свої моменти та використовувати їх максимально ефективно. Радію, що вдалося реалізувати ті нагоди, які виникали", – розповів Педріньйо.

Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.