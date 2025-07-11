Туран: Перемога над Ільвесом – прекрасне відкриття сезону

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран залишився задоволений рахунком у першій грі кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому "гірники" без проблем обіграли фінський Ільвес.

Ці слова Туран розповів у післяматчевому коментарі.

"Усюди у світі непросто вигравати 6:0, тому я вітаю свою команду від найщирішого серця. Це прекрасне відкриття сезону. Нелегко було так напружено тренуватись за такої спеки, непросто було і гравцями здобути таку перемогу, але вони це зробили.

Я дуже задоволений рахунком, однак деякі аспекти гри ще треба поліпшити. Утім, я натхненний результатом. Звісно, бразильці мають відмінний потенціал, однак не лише вони, а й українці – Судаков, Очеретько – вони були чудові сьогодні, діяли неперевершено. Я дуже задоволений всією командою.

Окрім того, турецький наставник анонсував ще кращу форму в матчі-відповіді, який відбудеться за тиждень 17 липня.

Ми ще готуємось до сезону. Ми будемо в ще кращій формі у другій грі. Якщо ти носиш футболку Шахтаря, то маєш бути на топрівні в кожному матчі. Утім, гра у відповідь за таких умов буде гарним тренуванням у ході підготовки до інших поєдинків", – сказав Туран.

Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном України, здобувши 17-й титул в історії, а Шахтар завершив чемпіонат на третьому місці – найгірший результат клубу за останні 29 років.