Ліга Європи. Шахтар – Ільвес 0:0. ОНЛАЙН
У межах першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 донецький Шахтар грає з фінським клубом Ільвес.
Перший поєдинок відбудеться на арені "Стожице" в столиці Словенії – Любляні.
Склади команд
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Бондаренко, Судаков, Кевін, Еліас
Ільвес: Віртанен, Мяєнпяа, Вяйсянен, Рале, Валліус, Попович, Ветелі, Юккола, Содербек, Ріскі, Стьопін
Команди виходять на поле!
Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.
Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном України, здобувши 17-й титул в історії, а Шахтар завершив чемпіонат на третьому місці – найгіршому результаті клубу за останні 29 років.