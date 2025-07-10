Ліга Європи. Шахтар – Ільвес 0:0. ОНЛАЙН

У межах першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 донецький Шахтар грає з фінським клубом Ільвес.

Перший поєдинок відбудеться на арені "Стожице" в столиці Словенії – Любляні.

Склади команд

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Бондаренко, Судаков, Кевін, Еліас

Ільвес: Віртанен, Мяєнпяа, Вяйсянен, Рале, Валліус, Попович, Ветелі, Юккола, Содербек, Ріскі, Стьопін

15' Попович збив суперника в центрі поля, штрафний для Шахтаря. 13' Тепер Кевін пробивав з-за меж штрафного майданчика. 11' Конопля підібрав м'яч та наважився на удар, м'яч у поперечку влучає! 9' Кевін подавав на Алісона, удар бразильця повз ворота пройшов. 7' Конопля намагався простріл здійснити, проте м'яч за межі поля вийшов. 5' Еліас низом пробив з розвороту, м'яч пролетів поруч зі стійкою. 4' Розіграли корнер "гірники", однак Кевін подав занадто не точно. 3' Заробляє Шахтар кутовий на лівому фланзі. 1' Матч розпочався! Команди виходять на поле!

Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном України, здобувши 17-й титул в історії, а Шахтар завершив чемпіонат на третьому місці – найгіршому результаті клубу за останні 29 років.