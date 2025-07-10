Помер легендарний гравець та тренер львівських Карпат Степан Юрчишин

10 липня, на 68-му році життя перестало битися серце Степана Юрчишина.

Про це інформує пресслужба львівських Карпат.

"Один з найвідоміших футболістів у історії львівського та українського футболу, видатний бомбардир, рекордсмен Першої ліги сезону 1979-го за кількістю голів, улюбленець та кумир львівської публіки, легенда львівських Карпат, яка у різні епохи прославляла клуб на полі, на тренерській лаві та на керівних посадах... Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав", – йдеться у повідомленні клубу.

Про час та місце прощання із Степаном Юрчишиним буде повідомлено додатково.

Як футболіст Степан Юрчишин грав за низку клубів, серед яких – Динамо Київ, Торпедо Луцьк, ЦСКА Москва. Значну частину кар’єри провів у львівських Карпатах, з якими встановив рекорд Першої ліги СРСР (1979 р.): 42 голи у 42 матчах.

Очолював основну команду та дублерів львівських Карпат, був спортивним директором клубу.

Раніше померла легендарна українська шахістка Лідія Семенова.